Son dakika haber! İstanbul'da kaçakçılık operasyonu...Aralarında gümrük muayene memurlarının da olduğu 14 kişi... - Son Dakika

İstanbul'da kaçakçılık operasyonu...Aralarında gümrük muayene memurlarının da olduğu 14 kişi yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'da, yurda yasa dışı yollarla getirdikleri gümrük kaçağı çanta, ayakkabı ve tekstil ürünü ile değerli taşları piyasaya süren kişilere yapılan operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, değeri yüksek taşlar ile Çin'de üretildiği tespit edilen ünlü markalara ait ayakkabı, çanta ve tekstil ürünlerini yurda kaçak olarak sokan şebeke tespit etti. Emniyet ekiplerince İstanbul Havalimanı ile 7 farklı ilçede çok sayıda adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında gümrük muayene memurlarının da olduğu 14 şüpheli yakalandı.

Gümrük muayene memurlarının evindeki aramalarda yüklü miktarda dolar ve Euro bulundu. Yakalanan D.T., G.Y., A.K., M.D., A.K., F.B., O.A., A.L., E.A., M.A., S.D., E.G., Ç.D. ve F.Y. adlı 14 şüpheli, sorgulanmak üzere Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Zanlıların polisteki işlemlerinin sürdüğü kaydedilirken, depolarda ele geçirilen gümrük kaçağı ürünlerin sayımlarının devam ettiği belirtildi.

4 aylık çalışmada 2 milyon 500 bin liralık ürün ele geçirildi

Şebekenin, söz konusu gümrük kaçağı ürünleri gümrük muayene memurlarına rüşvet vererek yurda soktukları iddia edildi. Çanta, ayakkabı ve kıyafetlerin tarihi Kapalıçarşı'daki dükkanlarında piyasaya sürdükleri ve devleti yüklü miktarda vergi kaybına uğrattıkları ifade ediliyor.