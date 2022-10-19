İstanbul'da feci kaza! Hurdaya dönen araçtan sağ çıkamadı - Son Dakika
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İstanbul'da feci kaza! Hurdaya dönen araçtan sağ çıkamadı

19.10.2022 05:04

İstanbul Ümraniye'de kamyonet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Ticari aracın hurdaya döndüğü kazaya karışan kamyonetin sürücüsü kayıplara karıştı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 16 TAY 20 plakalı kamyonet, TEM Otoyolu Ümraniye Çamlık Mahallesi mevkisinde aynı yönde giden M.D. yönetimindeki 34 FPD 517 plakalı hafif ticari araca çarptı.

İstanbul'un göbeğinde korkunç kaza! Hurdaya dönen aracın sürücüsü öldü, kamyoneti kullanan şahıs kaçtı

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye, itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari araçta sıkışan sürücü M.D. ile araçlardaki 2 kişi bulundukları yerden çıkarıldı.

İstanbul'un göbeğinde korkunç kaza! Hurdaya dönen aracın sürücüsü öldü, kamyoneti kullanan şahıs kaçtı

TİCARİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan incelemede sürücü M.D'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 1'inin daha sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İstanbul'un göbeğinde korkunç kaza! Hurdaya dönen aracın sürücüsü öldü, kamyoneti kullanan şahıs kaçtı

KAMYONET SÜRÜCÜSÜ KAÇTI

Kazanın ardından kaçan kamyonet sürücüsünü bulmak için polis ekipleri çalışma başlattı. Kaza nedeniyle TEM otoyolunda aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Kaynak: AA

TEM Otoyolu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da feci kaza! Hurdaya dönen araçtan sağ çıkamadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da feci kaza! Hurdaya dönen araçtan sağ çıkamadı - Son Dakika
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