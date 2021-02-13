Kısıtlama sessizliği - Son Dakika

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İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı kentin işlek meydanları ve ana arterlerinde sakinlik sürüyor.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda dün saat 21.00'de başlayan ve pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent genelinde sakinlik yaşanıyor.

Sokak ve caddelerde genelge doğrultusunda dışarıya çıkmalarına izin verilenler görülürken, kısıtlamadan muaf olan turistler de tarihi ve turistik mekanları ziyaret ediyor.

Üsküdar Meydan ve Salacak Sahilinde yürüyüş yapan az sayıda turistinin fotoğraf çektiği gözlendi.

Ayrıca bazı vatandaşların da açık olan fırın, bakkal, market, kuruyemişçi ve kasaplardan alışveriş yaptığı görüldü.

Öte yandan D-100 Karayolu ve TEM otoyolunun bazı noktaları başta olmak üzere Avrupa ve Anadolu yakalarında kontrol noktaları oluşturan ekiplerce, denetimler sürdürülüyor.

Bazı cadde ve sokaklarda belediye görevlilerince temizlik yapıldığı görülürken, sahil bölgelerinde bazı vatandaşların da evcil hayvanlarıyla yürüyüş yaptığı gözlendi.

Bu arada, yarın kutlanacak olan 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla hafta sonu kısıtlamasından muaf tutulan çiçekçilerin de hizmet verdiği görüldü.

Ana yollar ve caddelerde sakinliğin yaşandığı kentte, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritasına göre saat 12.40 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 4 olarak kaydedildi.