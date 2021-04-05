Son dakika haber | İstanbul'da kısıtlamanın sona ermesinin ardından sağanak yağışın etkisiyle trafik yoğunluğu arttı - Son Dakika

Son dakika haber | İstanbul'da kısıtlamanın sona ermesinin ardından sağanak yağışın etkisiyle trafik yoğunluğu arttı

05.04.2021 07:59
Son dakika haber | İstanbul'da kısıtlamanın sona ermesinin ardından sağanak yağışın etkisiyle trafik yoğunluğu arttı, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ve sağanak yağışın da etkisiyle haftanın ilk iş günü trafikte yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ve sağanak yağışın da etkisiyle haftanın ilk iş günü trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Kentte 2 Nisan Cuma günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Gece saatlerinde başlayan sağanak yağış ise kentin bazı bölgelerinde aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Vatandaşların haftanın ilk iş gününde kendi araçlarını tercih etmesi, trafik kazaları, araç arızaları ve yağış nedeniyle kentteki ana yol ve caddelerde yoğunluk arttı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Edirne istikametinde trafik yoğunluğu gözlenirken, her iki köprünün Ankara istikametinde ise trafik akıcı şekilde sürüyor.

Anadolu Yakası'nda TEM otoyolunda Sultanbeyli- Çamlıca gişeler arası her iki yönde de yoğun trafik gözleniyor.

Avrupa Yakası'nda TEM otoyolunda Esenyurt ile Esenler arasında trafik yoğunluğu oluşurken, D-100 kara yolunun bazı bölgelerinde yoğunluk artıyor.

İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 08.00 itibarıyla yüzde 78 olarak ölçüldü.

TEM Otoyolu, İstanbul, Nisan, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | İstanbul'da kısıtlamanın sona ermesinin ardından sağanak yağışın etkisiyle trafik yoğunluğu arttı - Son Dakika


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