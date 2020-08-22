Son dakika haber... İstanbul'da komşu atölyecilerin "yan bakma" kavgası kamerada - Son Dakika

Son dakika haber... İstanbul'da komşu atölyecilerin "yan bakma" kavgası kamerada

Son dakika haberlerine göre Esenler'de komşu iki atölyede çalışanlar "yan bakma" yüzünden birbirine girdi.

Son dakika haber... İstanbul'da komşu atölyecilerin

Esenler'de komşu iki atölyede çalışanlar "yan bakma" yüzünden birbirine girdi. Atölyenin darmadağın olduğu kavgada birçok kişi hafif şekilde yaralanırken, çok sayıda şahıs ise polis tarafından gözaltına alındı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Esenler Menderes Mahallesi 336. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde karşılıklı iki komşu olan atölye çalışanları "yan bakma" nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine çok sayıda çalışan birbirine girdi. Dışarıda başlayan kavganın iş yerlerine taşması sonucu atölyenin içerisi darmadağın oldu. Cam ve çerçevenin indiği kavgada, birçok kişi hafif şekilde yaralanırken, iş yerinde ise maddi hasar meydana geldi.

Kavga anı kamerada

Kavganın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Esenler polisi, kavgaya karışan çok sayıda şahsı gözaltına alarak emniyete götürdü. Olay yerine gelem sağlık ekipleri ise hafif yaralılara ayakta müdahale ettikten sonra taburcu etti. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

(Doğan Can Cesur/İHA)

Menderes, Esenler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2020 09:52

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... İstanbul'da komşu atölyecilerin 'yan bakma' kavgası kamerada - Son Dakika
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