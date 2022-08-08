Son dakika haber... İstanbul'da milli kayakçı Kaan Şamgül hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haber... İstanbul'da milli kayakçı Kaan Şamgül hayatını kaybetti

08.08.2022 21:28
Son dakika haber... İstanbul'da milli kayakçı Kaan Şamgül hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Kağıthane'de sokakta hareketsiz bir şekilde bulunan milli sporcu Kaan Şamgül (22) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kağıthane'de sokakta hareketsiz bir şekilde bulunan milli sporcu Kaan Şamgül (22) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Emniyetevleri Mahallesi'ndeki bir sokakta dün sabah saatlerinde yerde hareketsiz bir kişinin yattığının çevredekiler tarafından görülmesi üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.

Olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan kişi yaşamını yitirdi.

Polis, olayla ilgili başlattığı soruşturmada, ölen kişinin kayak branşında milli sporcu olan ve Türkiye şampiyonluğu da bulunan 22 yaşındaki Kaan Şamgül olduğunu tespit etti.

Şamgül'ün bir gece önce arkadaşı A.A. ve beraberindeki arkadaşları ile eğlenmeye gittiği, bir süre sonra gruptan ayrıldığı ve kendisinden bir daha haber alınamadığı öğrenildi.

Polisin "şüpheli ölüm" olayıyla ilgili soruşturması devam ediyor.

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Kaynak: AA

Kağıthane, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... İstanbul'da milli kayakçı Kaan Şamgül hayatını kaybetti - Son Dakika

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