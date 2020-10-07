Son dakika haber! İstanbul'da MLKP terör örgütü operasyonu düzenlendi - Son Dakika

Son dakika haber! İstanbul'da MLKP terör örgütü operasyonu düzenlendi
07.10.2020 11:26
Bir son dakika haberine göre İstanbul'da MLKP terör örgütü operasyonu düzenlendi İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan MLKP terör örgütü operasyonunda 24 farklı adrese baskın düzenlendi.
İstanbul'da MLKP terör örgütü operasyonu düzenlendi
İSTANBUL - İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan MLKP terör örgütü operasyonunda 24 farklı adrese baskın düzenlendi.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, MLKP (Marksist Leninist Komünist Parti) terör örgütüne 7 Ekim tarihinde operasyon düzenledi. Özel Harekat Polislerinin destek verdiği operasyonlarda İstanbul'da belirlenen 24 farklı adrese baskın yapıldı. Yapılan baskınlarda terör örgütü propagandası yapan 24 kişiye yönelik yakalama çalışmaları başlatıldı. Çok sayıda gözaltının olduğu operasyonlarda yakalama çalışmaları devam ediyor.
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