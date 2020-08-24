Son dakika haber: İstanbul'da narkotik operasyonu: 218 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 218 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Büyükçekmece'de gerçekleştirilen operasyonda, önceden belirlenen adrese baskın yapıldı. Operasyonda, deponun kilitli kapısını çekiçle kıran polis, 208 kilo skunk ve 10 kilo macun şeklinde Hint keneviri olmak üzere toplam 218 kilo uyuşturucu madde ele geçirdi.

Operasyon anı polis kamarasına yansırken, uyuşturucu maddeleri depoya saklayan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

(İHA)