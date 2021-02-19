Son dakika haberi: İstanbul'da organize suç örgütüne operasyon: 12 şüpheli yakalandı - Son Dakika

İstanbul'da tefecilik yaptıkları belirlenen çıkar amaçlı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane, Eyüpsultan, Şişli, Beyoğlu ve Sultangazi ilçelerinde faaliyet gösteren "Muşlu Uçkanlar" adlı bir suç örgütü tespit etti.

Yürütülen soruşturma kapsamında vatandaşlara karşı 'tefecilik', 'yağma', 'gasp', 'tehdit' ve 'kasten yaralama' suçlarını işleyen, E.U. elebaşılığında kurulan ve yöneticiliğini A.D. ile S.Ö.'nün yaptığı suç örgütüne yönelik bu sabaha karşı eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda, aralarında elebaşı ve suç örgütü yöneticilerinin de olduğu 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 7 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 532 adet değişik çapta fişek, bir miktar uyuşturucu, yüklü miktarda senet, nakit para ve 1 tapu ele geçirildi.

Yakalanan zanlılar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Suç örgütü üyelerinin polisteki sorguları sürüyor.

(Sadık Kahraman/İHA)