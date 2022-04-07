Son dakika haber | İstanbul'da ormanda ölü bulunan üniversiteli Hamit, Çorum'da toprağa verildi - Son Dakika
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Son dakika haber | İstanbul'da ormanda ölü bulunan üniversiteli Hamit, Çorum'da toprağa verildi

07.04.2022 15:53
Son dakika haber | İstanbul'da ormanda ölü bulunan üniversiteli Hamit, Çorum'da toprağa verildi

Son dakika haberler: İSTANBUL Sarıyer'de kaldığı, Bahçeköy Kredi Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurdu'ndan ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan ve 6 gün sonra dün ormanda cansız bedenine ulaşılan İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi Hamit Egemen (20) memleketi Çorum'un Sungurlu ilçesinde toprağa verildi.

İSTANBUL Sarıyer'de kaldığı, Bahçeköy Kredi Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurdu'ndan ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan ve 6 gün sonra dün ormanda cansız bedenine ulaşılan İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi Hamit Egemen (20) memleketi Çorum'un Sungurlu ilçesinde toprağa verildi.

Bahçeköy Kredi Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurdu'ndan 1 Nisan saat 14.00 sıralarında ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi Hamit Egemen için ailesi polise kayıp müracaatında bulundu. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, iz ve kadavra köpekleri ile Egemen'in kaldığı yurdun çevresinde bulunan ormanda arama yaptı. Aramalarda Egemen'in dün yurdun yakınındaki ormanda cesedine ulaşılırken, yanında av tüfeği bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelmesi sonrası Hamit Egemen'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan ilk incelemelere göre, Egemen'in av tüfeğiyle intihar ettiği değerlendiriliyor. Egemen'in cenazesi memleketi Çorum'un Sungurlu ilçesi Muratkolu köyüne getirildi. Köy camisinde öğlen kılınan cenaze namazının ardından Hamit Egemen'in cenazesi toprağa verildi.


Son dakika haber | İstanbul'da ormanda ölü bulunan üniversiteli Hamit, Çorum'da toprağa verildi
Son dakika haber | İstanbul'da ormanda ölü bulunan üniversiteli Hamit, Çorum'da toprağa verildi
Son dakika haber | İstanbul'da ormanda ölü bulunan üniversiteli Hamit, Çorum'da toprağa verildi
Son dakika haber | İstanbul'da ormanda ölü bulunan üniversiteli Hamit, Çorum'da toprağa verildi
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İstanbul Teknik Üniversitesi, Sungurlu, Sarıyer, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | İstanbul'da ormanda ölü bulunan üniversiteli Hamit, Çorum'da toprağa verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | İstanbul'da ormanda ölü bulunan üniversiteli Hamit, Çorum'da toprağa verildi - Son Dakika
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