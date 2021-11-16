İstanbul'da suç örgütlerine silah temin eden ve imalatını yapan 13 şüpheli yakalandı - Son Dakika

İstanbul'da oto galeriyi silah atölyesine çeviren şüphelilere operasyon

Ali Çağlar TINBEK/ İstanbul'da suç örgütlerine silah sattıkları belirtilen ve Gaziosmanpaşa'da bulunan oto galeriyi silah imalathanesine çeviren şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda bin 38 kurusıkı tabanca, 91 ruhsatsız silah ve aparatı ele geçirildi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da suç örgütlerine silah satan kaçakçılara yönelik, 29 Ekim Cuma günü çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gaziosmanpaşa'da bulunan oto galeri görünümlü işyerine yapılan baskında, Ü.H.Ö, S.Ş, A.Y ve C.E. isimli kişiler gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda piyasaya sürülmek ve suç örgütlerine dağıtılmak üzere siparişi alınmış ve depolanmış olarak, 78 kurusıkı tabanca ve boş şarjör, 80 tabanca çerçevesi, 80 tabanca horoz tertibatı, 80 tabanca sürgüsü, 80 değişik çap ve ebatlarda tabanca şarjörü, 80 pim yay emniyet mandala tetik tertibatı, 4 silah yapımında kullanılan makine ele geçirildi.

Polis ekiplerince yapılan aramaların devamında işyerinin duvar görünümlü gizli bir bölmesinin olduğu ve sıkma köpüklerle gizlenmiş vaziyette bulunan çelik kapılı bölme bulundu. Gizlenmiş bölmede yapılan aramalarda ise suç örgütlerine yapmış oldukları eylemlerde, eylemleri yapan kişilerin, polis tarafından bulunamaması amacıyla sahte plaka basıldığı ve basılan bu plakaların kargo poşetleri içerisinde sipariş üzerine dağıtıldığı ortaya çıktı. Ayrıca ekiplerce gizli bölmede yapılan aramalarda, 2 adet soğuk Mühür(TŞOF), 20 adet plaka yapımında kullanılan sayı kalıpları, 46 adet plaka yapımında kullanılan harf kalıpları, 9 çift basılı plaka, 50 adet Türk bayrağı hologramlı TR ibareli boş plaka sacı ele geçirildi.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE 2. DALGA OPERASYON Polis, ikinci dalga operasyon için düğmeye bastı. Suç örgütüne yönelik başlatılan teknik ve fiziki takibinin ardından organize şekilde silah ticareti yapılan şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. 12 Kasım Cuma günü Küçükçekmece'de silah ticareti yapılacağı yönünde alınan bilgi doğrultusunda düzenlenen eş zamanlı operasyonda şebeke lideri olduğu iddia edilen V.Y. ve örgüt yöneticisi S.S., ile A.K., M.A., B.İ., M.O., B.O., Y.G. ve M.K. gözaltına alındı. Operasyon kapsamında bir silah atölyesi ve iş yerinde yapılan aramalarda, 960 kurusıkı tabanca, 112 adet şarjör, 20 ruhsatsız tabanca, 21 silah namlusu, 101 9 mm çapında fişek, 47 yiv ve set olmayan namlu, 1 av tüfeği ve 64 kurusıkı mermisi ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 9 şüpheli adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Operasyon anları kameralara yansırken, ele geçirilen silah ve aparatları İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi avlusunda sergilendi.

