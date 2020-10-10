Son dakika haber... İstanbul'da PKK yapılanmasına yönelik operasyon: 7 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haber... İstanbul'da PKK yapılanmasına yönelik operasyon: 7 gözaltı

10.10.2020 09:12
Son dakika haber... İstanbul'da PKK yapılanmasına yönelik operasyon: 7 gözaltı, System.String[]

Son dakika haberi: İstanbul'da 4 ilçede 7 farklı adreste terör örgütü PKK yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul'da 4 ilçede 7 farklı adreste terör örgütü PKK yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul'da 4 ilçede belirledikleri 7 farklı adreste terör örgütü PKK'nın yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Başlatılan teknik ve fiziki takibin ardından adresleri belirlenen ve PKK yapılanmasına destek verdiği öğrenilen 7 şüpheli yapılan operasyonun ardından yakalandı. Yapılan aramalarda ele geçirilen evraklara el konuldu. Yakalanan şüphelilerin sorgusu sürüyor.

-İHA-

Son dakika haber... İstanbul'da PKK yapılanmasına yönelik operasyon: 7 gözaltı

Operasyon, İstanbul, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... İstanbul'da PKK yapılanmasına yönelik operasyon: 7 gözaltı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu Azerbaycan ve Ermenistan Dağlık Karabağ'da ateşkes konusunda anlaştı Kayıp olarak bildirilen 4 çocuk Kütahya'da bulundu Zümrüdüanka dizisinin oyuncusu Hatice Aslan'dan cesur pozlar! Genç kızlara taş çıkarttı Türkiye, Karadeniz'de keşfettiği doğal gaz rezervi miktarını yukarı yönlü revize etmeye hazırlanıyor Acun Ilıcalı, telif davasını kaybetti! 'Arnavut Kaldırımı' şarkısına tazminat ödeyecek Ibrahimovic, koronavirüsü yendiğini salgına küfür ederek duyurdu Kara para akladığı gerekçesiyle SBK Holding ve Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıklarına el konuldu
Türkiye'de de top koşturan ünlü futbolcu, Azerbaycan ordusuna katıldı Türkiye'de de top koşturan ünlü futbolcu, Azerbaycan ordusuna katıldı         
09:16
Beşar Esad rejimi ile terör örgütü buğday kavgasına tutuştu Beşar Esad rejimi ile terör örgütü buğday kavgasına tutuştu         
08:21
Çukur'da Yamaç Koçovalı'nın zor anları! Düşmanına çektiği silah kendisine döndü Çukur'da Yamaç Koçovalı'nın zor anları! Düşmanına çektiği silah kendisine döndü         
00:48
Hadise, Hadise, "Kaan Yıldırım'la ayrıldı" iddialarına sevgilisinin köpeği ile yanıt verdi         
23:06
Türkçe konuşurken İngilizce ifadeler kullandığı için eleştirilen Şevval Şahin isyan etti: Linç yiyorum Türkçe konuşurken İngilizce ifadeler kullandığı için eleştirilen Şevval Şahin isyan etti: Linç yiyorum         
22:23
Türkiye'den KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın skandal tehdit iddiasına sert yanıt Türkiye'den KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın skandal tehdit iddiasına sert yanıt         
22:11
Moskova'da görüşmeler devam ederken Paşinyan'dan skandal çağrı: Dünya Dağlık Karabağ'ı tanımalı Moskova'da görüşmeler devam ederken Paşinyan'dan skandal çağrı: Dünya Dağlık Karabağ'ı tanımalı         
20:19
Sadakatsiz'de kriz çıkaran yatak sahnesi! Seyirciler ikiye bölündü Sadakatsiz'de kriz çıkaran yatak sahnesi! Seyirciler ikiye bölündü         
20:06
İBB, Taksim'deki simitçilerin faaliyetlerini durdurmasının ardından tezgahlarını da kaldırdı İBB, Taksim'deki simitçilerin faaliyetlerini durdurmasının ardından tezgahlarını da kaldırdı         
17:20
İngiliz tekstil devi iflasın eşiğinde! 24 bin kişi işsiz kalabilir İngiliz tekstil devi iflasın eşiğinde! 24 bin kişi işsiz kalabilir         
16:51
Apartman bahçesinde bebeğini bulan baba, şimdi kayıp eşini arıyor Apartman bahçesinde bebeğini bulan baba, şimdi kayıp eşini arıyor         
16:01
Silahlı saldırıda yaralanan adamın azmettiricisi eşi çıktı Silahlı saldırıda yaralanan adamın azmettiricisi eşi çıktı         
15:37
Adana'da sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu Adana'da sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu         
14:44
İstanbul'da korkunç kaza! Boğazına bariyer saplanan kişinin başı gövdesinden koptu İstanbul'da korkunç kaza! Boğazına bariyer saplanan kişinin başı gövdesinden koptu         
14:04
Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz? Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz?         
11:08
Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir         
11:05
Azerbaycan'la savaşmak için cepheye giden Ermeni opera sanatçısı öldürüldü Azerbaycan'la savaşmak için cepheye giden Ermeni opera sanatçısı öldürüldü         
10:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2020 09:22:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... İstanbul'da PKK yapılanmasına yönelik operasyon: 7 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei