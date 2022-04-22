Son dakika haber! İstanbul'da radikal örgütlere operasyon: 15 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haber! İstanbul'da radikal örgütlere operasyon: 15 gözaltı

22.04.2022 23:14

Gelen son dakika haberlerine göre İstanbul'da radikal örgütlere operasyon: 15 gözaltıİSTANBUL İstanbul'da 6 ilçede düzenlenen operasyonlarda, El Kaide/HAD, DEAŞ, Fetih Cephesi (FEC), El Nusra ve Heyeti Tahrir Şam gibi aşırı uç radikal terör örgütleri ile bağlantılı oldukları iddiasıyla aranan yabancı uyruklu 15 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da radikal örgütlere operasyon: 15 gözaltı

İSTANBUL İstanbul'da 6 ilçede düzenlenen operasyonlarda, El Kaide/HAD, DEAŞ, Fetih Cephesi (FEC), El Nusra ve Heyeti Tahrir Şam gibi aşırı uç radikal terör örgütleri ile bağlantılı oldukları iddiasıyla aranan yabancı uyruklu 15 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Irak ve Suriye gibi uluslararası eylem yanlısı terörizm merkezlerine girip çıkan ve çeşitli örgütlerin saflarında bulundukları sanılan şiddet eğilimli yabancı uyruklu kişileri yakın takibe aldı. Yürütülen soruşturma kapsamında DEAŞ, El Kaide/HAD, Heyeti Tahrir Şam (HTŞ), Fetih Cephesi ve El Nusra gibi terör örgütleri ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı oldukları ileri sürülen şüphelilere yönelik İstanbul'da 6 ilçede 13 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Öz harekat timlerinin de katıldığı baskınlarda yabancı uyruklu 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet ekipleri tarafından girilen evlerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler ifade işlemleri için İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Zanlıların emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılığa gönderilmeleri ya da sınır dışı edilmeleri bekleniyor.

Son dakika haber! İstanbul'da radikal örgütlere operasyon: 15 gözaltı
Son dakika haber! İstanbul'da radikal örgütlere operasyon: 15 gözaltı
Son dakika haber! İstanbul'da radikal örgütlere operasyon: 15 gözaltı
Son dakika haber! İstanbul'da radikal örgütlere operasyon: 15 gözaltı

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El Kaide, İstanbul, El Nusra, DEAŞ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! İstanbul'da radikal örgütlere operasyon: 15 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! İstanbul'da radikal örgütlere operasyon: 15 gözaltı - Son Dakika
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