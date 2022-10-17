Saat imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Saat imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

17.10.2022 11:24

İstanbul Başakşehir'de sanayi sitesindeki duvar saati imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul Başakşehir'de sanayi sitesindeki duvar saati imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Saraçlar Sanayi Sitesi'ndeki 2 katlı binanın üst katındaki duvar saati imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, çalışanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

YORUMLAR
500
Son dakika haber... Adana'da 3 katlı evin terasında çıkan yangın söndürüldü Son dakika haber... Adana'da 3 katlı evin terasında çıkan yangın söndürüldü Bariyere çarpan servis minibüsünün sürücüsü yaralandı Bariyere çarpan servis minibüsünün sürücüsü yaralandı Başakşehir, ilk defa Ndayishimiye'siz oynayacak Başakşehir, ilk defa Ndayishimiye'siz oynayacak
Kaynak: AA

Başakşehir, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saat imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:25 İran yapımı kamikaze drone Ukrayna'nın başkenti Kiev'i böyle vurdu! Silahla müdahale işe yaramadı
13:05 Jesus'un yıldızını parlattığı Fenerbahçeli futbolcuya İspanyol takımları talip oldu
12:49 Kız arkadaşıyla tartışırken 4 kişinin saldırısına uğradı! Gözünü kaybetti
12:49 Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücret mesajı: En kapsamlı müdahaleyi yapacağız
12:42 Bartın'daki faciada can veren 41 madencinin çocuklarının eğitim masraflarını Milli Eğitim Bakanlığı karşılayacak
12:33 Sürücüsü sara nöbeti geçirdi! Kontrolden çıkan otomobil çok sayıda araca çarptı
11:42 Son günlerinde Billur Kalkavan'ı kahreden olay: Evimizi boşatmamızı istediklerinde hayatla bağı koptu
11:36 Bakan Vedat Bilgin'in talimatıyla maden ocağındaki faciayı araştıran 4 kişilik ekibe 2 iş güvenliği uzmanı dahil oldu
11:24 Haftaya yükselişle başlayan gram altın 990 liradan satılıyor
08:02 16 dönüm arazi artık vatandaşın hizmetinde! 30 yıllık mücadelede mutlu sonla bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 13:34:09. #1.13#
SON DAKİKA: Saat imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement