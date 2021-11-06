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İstanbul'da sahte içki operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

İstanbul'da sahte içki operasyonu: 4 gözaltı

06.11.2021 12:07

İstanbul'da sahte içki operasyonu: 4 gözaltı İstanbul polisi 39 ilçede 828 adrese operasyon gerçekleştirdi Operasyonlarda kaçak olarak işletilen 6 imalathane tespit edilirken, 4 kişi gözaltına alındı İstanbul polisi 39 ilçede 828 adrese sahte içki operasyonu gerçekleştirdi.

İstanbul'da sahte içki operasyonu: 4 gözaltı

İstanbul polisi 39 ilçede 828 adrese operasyon gerçekleştirdi

Operasyonlarda kaçak olarak işletilen 6 imalathane tespit edilirken, 4 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL - İstanbul polisi 39 ilçede 828 adrese sahte içki operasyonu gerçekleştirdi. Kaçak olarak işletilen 6 imalathane tespit edilirken, 4 kişi gözaltına alındı. Operasyonda litrelerce sahte içki ele geçirildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki konusu ile yürütülen çalışmalar kapsamında 39 ilçeye operasyon düzenlendi. 828 adrese gerçekleştirilen operasyonlara 2 dedektör köpeği de katıldı. Baskın yapılan adresler didik didik arandı. Aramalarda bin 502 adet içki şişesi, 2 bin 252 litre içki sıvısı, 70 litre etil alkol, 551 paket kaçak sigara, 5 bin 110 adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 4 adet puro, 8 paket sigara tütünü, 208 adet cinsel içerikli hap, 3 adet tabanca, 38 tabanca fişeği, 1 pompalı tüfek, 7 adet pompalı tüfek kartuşu, çok sayıda alkol imalatında kullanılan hortum, alkolmetre, kapaklama makinesi, boş şişe, etiket, sahte bandrol ele geçirilmiştir. Operasyonlarda 6 adet alkollü içki imalathanesi tespit edilirken, 4 kişi de gözaltına alındı. Operasyonlarda 19 şahıs hakkında adli, 9 şahıs hakkında ise idari işlem yapıldı. 8 ruhsatsız iş yeri tespit edilirken, toplam 9 bin 350 lira idari para cezası kesildi.

İstanbul'da sahte içki operasyonu: 4 gözaltı
İstanbul'da sahte içki operasyonu: 4 gözaltı
İstanbul'da sahte içki operasyonu: 4 gözaltı
İstanbul'da sahte içki operasyonu: 4 gözaltı

Kaçakçılık, İstanbul, Silah, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da sahte içki operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika


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