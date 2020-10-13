İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi (1) - Son Dakika

İSTANBUL'da sahte içkiden ölenlerin sayısının 7 olduğu öğrenildi.

İstanbul'da çeşitli ilçelerde sahte içki zehirlenmesiyle hastanelere kaldırılan 7 kişi hayatını kaybetti. Sahte içkiyle ölümlerle ilgili çok sayıda kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. Sahte içkiden ölenlerden biri de 46 yaşındaki avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu'ydu. Şahinoğlu, dün Kartal'da yaşamını yitirmişti. Diğer kişilerin kimlikleri henüz açıklanmadı.