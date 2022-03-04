İstanbul'da sahte parfüm operasyonu: 13 bin 402 şişe sahte parfüm ele geçirildi - Son Dakika
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İstanbul'da sahte parfüm operasyonu: 13 bin 402 şişe sahte parfüm ele geçirildi

04.03.2022 09:55

İstanbul'da sahte parfüm operasyonu: 13 bin 402 şişe sahte parfüm ele geçirildiİSTANBUL İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda, sahte olduğu belirlenen 13 bin 402 şişe parfüm ele geçirildi.

İstanbul'da sahte parfüm operasyonu: 13 bin 402 şişe sahte parfüm ele geçirildi

İSTANBUL İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda, sahte olduğu belirlenen 13 bin 402 şişe parfüm ele geçirildi. Baskınlarda, 3 kişi gözaltına alınırken, sahte parfümlerin '"Merdiven altı" diye tabir edilen imalathanelerde üretildiği ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin "merdiven altı" olarak bilinen sağlıksız imalathanelerde ürettikleri yüklü miktarda sahte parfümü piyasaya sürmek üzere olduğu istihbaratını aldı. Şebekeye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takibin devamında dün Fatih'te 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen emniyet güçleri, burada 3 kişiyi gözaltına aldı. Baskın yapılan depolarda, piyasa değeri yaklaşık 7 milyon 500 bin lirayı bulan 13 bin 402 şişe sahte parfüm ele geçirildi. Şebekenin, sahte parfümleri piyasaya sürmek üzereyken çökertildiği öğrenilirken, ürünler imha edilmek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Operasyon kapsamında yakalanan 3 şüpheli ise İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Yakalanan 3 şüpheli hakkında başlatılan tahkikat işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.

İstanbul'da sahte parfüm operasyonu: 13 bin 402 şişe sahte parfüm ele geçirildi
İstanbul'da sahte parfüm operasyonu: 13 bin 402 şişe sahte parfüm ele geçirildi
İstanbul'da sahte parfüm operasyonu: 13 bin 402 şişe sahte parfüm ele geçirildi
İstanbul'da sahte parfüm operasyonu: 13 bin 402 şişe sahte parfüm ele geçirildi
İstanbul'da sahte parfüm operasyonu: 13 bin 402 şişe sahte parfüm ele geçirildi
İstanbul'da sahte parfüm operasyonu: 13 bin 402 şişe sahte parfüm ele geçirildi
İstanbul'da sahte parfüm operasyonu: 13 bin 402 şişe sahte parfüm ele geçirildi
İstanbul'da sahte parfüm operasyonu: 13 bin 402 şişe sahte parfüm ele geçirildi

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da sahte parfüm operasyonu: 13 bin 402 şişe sahte parfüm ele geçirildi - Son Dakika


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