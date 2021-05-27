Son dakika haber... İstanbul'da şehit olan bekçi Kansu Turan, Söke'de anıldı - Son Dakika

Küçükçekmece'de "dur" ihtarına uymayan bir aracın çarpması sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 29 yaşında şehit olan çarşı ve mahalle bekçisi Kansu Turan, Söke'de meslektaşları tarafından anıldı.

Söke Emniyet Müdürlüğü önünde gerçekleşen ekinlikte şehit Turan için lokma döktürüldü, dualar okundu.

Etkinliğe Söke İlçe Emniyet Müdürü Fatih Demiralp, Söke'de görev yapan bekçiler ve polisler de katıldı.

Meslektaşlarının şehit edilmesinden dolayı büyük üzüntü duyduklarını ifade eden bekçiler, vatandaşların güvenliği için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini söylediler.

22 Mayıs'ta Küçükçekmece'de dur ihtarına uymayan otomobilin çarptığı iki bekçiden Kansu Turan, kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.