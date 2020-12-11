İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ, Heyeti Tahrir Şam (HTŞ), Fetih Cephesi (FEC) ve El Nusra Cephedi (NC) gibi terör örgütleri ile bağlantılı radikal unsurlara yönelik çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, DEAŞ, Heyeti Tahrir Şam (HTŞ), Fetih Cephesi (FEC) ve El Nusra Cephedi (NC) gibi terör örgütleri ile bağlantılı radikal unsurların faaliyetlerini engellemeye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, özellikle son süreçte ülkemizi hedef alan eylemler yapabilecekleri göz önünde bulundurulan şahısların yakalanmasına yönelik 11.12.2020 günü Başakşehir, Esenyurt, Esenler, Sultangazi, Küçükçekmece, Bağcılar, Sultanbeyli, Kağıthane, ilçelerinde 18 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyon neticesinde 11 şahıs yakalanmış, yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve iki adet kuru sıkı tabanca ve bu tabancaya ait 16 adet fişek ele geçirilmiştir. - İSTANBUL