İstanbul'da silah kaçakçılarına darbe: Operasyonda 266 tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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İstanbul'da silah kaçakçılarına darbe: Operasyonda 266 tabanca ele geçirildi

25.03.2022 11:08
İstanbul'da silah kaçakçılarına darbe: Operasyonda 266 tabanca ele geçirildi

İstanbul'da silah kaçakçılarına yönelik yürütülen operasyonlarda, sevkiyat sırasında 266 tabanca ve silah malzemeleri ele geçirildi.

İstanbul'da silah kaçakçılarına yönelik yürütülen operasyonlarda, sevkiyat sırasında 266 tabanca ve silah malzemeleri ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde silah kaçakçılarına yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

Soruşturma kapsamında il genelinde silah ticareti yapan şebekeye yönelik yapılan fiziki takip sonucunda 22 Mart'ta Ümraniye'de silah sevkiyatı yapılacağı istihbaratını alan polis, operasyon için düğmeye bastı. Emniyet ekiplerince belirlenen güzergahta V.F.Ö., S.K., Ö.A. ve M.İ. isimli 4 silah kaçakçısı, sevkiyat sırasında suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerin araçlarında, ikametlerinde ve belirlenen silah depolarında yapılan aramalarda 266 tabanca, 1 kurusıkıdan bozma tabanca, bu silahlara ait 39 fişek, 50 şarjör, 393 tabanca namlusu, 50'si kurusıkı olmak üzere 75 tabanca gövdesi, 75 sürgü ve 145 bin lira para ele geçirildi.

Ele geçirilen silahların, orijinal silah sayısı bakımından ülke tarihinin en büyük operasyonu olarak kayda geçtiği ileri sürüldü.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheliler, "6136 S.K.M." suçundan dün Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Mahkemeye sevk olan şüphelilerden M.İ., "adli kontrol hükümleri" uyarınca salıverildi. V.F.Ö., S.K. ve Ö.A. isimli diğer 3 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan sevkiyat yapmaya çalışan silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyon polis kamerasına da yansıdı.

(Sadık Kahraman - Caner Sönmez - İsmet Aktaş/İHA)

İstanbul'da silah kaçakçılarına darbe: Operasyonda 266 tabanca ele geçirildi
İstanbul'da silah kaçakçılarına darbe: Operasyonda 266 tabanca ele geçirildi
İstanbul'da silah kaçakçılarına darbe: Operasyonda 266 tabanca ele geçirildi
İstanbul'da silah kaçakçılarına darbe: Operasyonda 266 tabanca ele geçirildi
İstanbul'da silah kaçakçılarına darbe: Operasyonda 266 tabanca ele geçirildi

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ÜMRANİYE'DE YASADIŞI YOLLARLA SATILMAK İSTENEN 266 TABANCA ELE GEÇİRİLDİ ÜMRANİYE'DE YASADIŞI YOLLARLA SATILMAK İSTENEN 266 TABANCA ELE GEÇİRİLDİ 6'sı yapım aşamasında 46 ruhsatsız tabanca ele geçirildi 6'sı yapım aşamasında 46 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da silah kaçakçılarına darbe: Operasyonda 266 tabanca ele geçirildi - Son Dakika


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