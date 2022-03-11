Son dakika haber! İstanbul'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber! İstanbul'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şahıs tutuklandı

11.03.2022 21:21
Son dakika haber! İstanbul'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şahıs tutuklandı

Son dakika haberler: İstanbul'da MP-5 tipi otomatik, 5'i suikast silahı ve 18'i tabanca olmak üzere 24 silahın ele geçirildiği silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da MP-5 tipi otomatik, 5'i suikast silahı ve 18'i tabanca olmak üzere 24 silahın ele geçirildiği silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'nda silah kaçakçılığı ve yasadışı silah ticareti yapıldığı iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatmış ve bir kişinin mega kente silah getirerek suç örgütlerine pazarladığını belirlemişti. Kimlik bilgileri tespit edilen İ.Ö., bugün sabah saatlerinde Beyoğlu Kulaksız Mahallesi'ndeki adrese düzenlenen operasyonla ele geçirilmişti. Şahsın adresinde arama yapan ekipler, biri MP-5 tipi otomatik, 5'i suikast silahı ve 18'i tabanca olmak üzere 24 silahı ele geçirmişti. Emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İ.Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! İstanbul'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şahıs tutuklandı - Son Dakika


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