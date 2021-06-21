Silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Şişli 'de bir eve düzenlenen baskında Gana uyruklu W.O. (37) yakalandı.

Polis, yaptığı çalışmada bahse konu kişinin kargo şubesine siyah bir çanta bıraktığını tespit etti.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Haziran'da İskenderpaşa Mahallesi'ndeki bir kargo firması üzerinden yabancı uyruklu bir kişinin Gana'ya silah göndereceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Fatih 'te bir kargo şubesi üzerinden Gana 'ya silah göndermeye çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan Gana uyruklu şüpheli tutuklandı.

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