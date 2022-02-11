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İSTANBUL'DA 'SİYASİ VE ASKERİ CASUSLUK' OPERASYONU 14 GÖZALTI - Son Dakika

İSTANBUL'DA 'SİYASİ VE ASKERİ CASUSLUK' OPERASYONU 14 GÖZALTI

11.02.2022 20:41

İSTANBUL'da, düzenlenen 'Siyasi ve Askeri Casusluk' operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.

İSTANBUL'da, düzenlenen 'Siyasi ve Askeri Casusluk' operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'Siyasi ve Askeri Casusluk' soruşturması kapsamında 29 Ocak günü, Ataşehir'de operasyon düzenleyen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İran uyruklu M.S.S.(44)'yi yakalayarak gözaltına aldı. Sorgulaması yapılan M.S.S.'nin ifadesi ve soruşturmada elde edilen bilgiler doğrultusunda 16 kişinin yakalanması için 2 Şubat günü eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli yakalanırken, İran uyruklu 3 kişinin yurt dışında olduğu, 1 kişinin ise farklı bir suçtan cezaevinde olduğu tespit edildi. Yapılan aramalarda elde edilen dijital veriler, otel kayıtları, uçak biletleri ve pts kayıtlarının incelemesi sonucunda tüm verilerin olaylar ile örtüştüğü anlaşıldığı bildirildi. Polisteki işlemlerinin ardından M.S.S. ve 13 şüpheli sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İSTANBUL'DA 'SİYASİ VE ASKERİ CASUSLUK' OPERASYONU 14 GÖZALTI
İSTANBUL'DA 'SİYASİ VE ASKERİ CASUSLUK' OPERASYONU 14 GÖZALTI
İSTANBUL'DA 'SİYASİ VE ASKERİ CASUSLUK' OPERASYONU 14 GÖZALTI

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Askeri casusluk, İstanbul, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA 'SİYASİ VE ASKERİ CASUSLUK' OPERASYONU 14 GÖZALTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL'DA 'SİYASİ VE ASKERİ CASUSLUK' OPERASYONU 14 GÖZALTI - Son Dakika
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