Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle trafik yoğunluğu arttı - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle trafik yoğunluğu arttı

29.03.2021 08:03

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle haftanın ilk iş günü, trafikte yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle haftanın ilk iş günü, trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Kentte 27 Mart Cumartesi 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Haftanın ilk iş gününde vatandaşların kendi araçlarını tercih etmesi, araç arızaları ve trafik kazaları nedeniyle kentteki ana yol ve caddelerde trafik yoğunluğu oluştu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Edirne istikametinde trafik yoğunluğu gözlendi. Her iki köprünün Ankara istikametinde ise trafik akıcı şekilde sürüyor.

Anadolu Yakası'nda TEM otoyolunda Sancaktepe- Çamlıca gişeler arası her iki yönde de trafik yoğunluğu gözleniyor.

Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolu ile TEM otoyolunun bazı bölgelerinde trafikte yoğunluk yaşanıyor.

İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 08.00 itibarıyla yüzde 56 olarak ölçüldü.

Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle trafik yoğunluğu arttı
Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle trafik yoğunluğu arttı
Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle trafik yoğunluğu arttı
Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle trafik yoğunluğu arttı

TEM Otoyolu, Cumartesi, İstanbul, 27 Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle trafik yoğunluğu arttı - Son Dakika


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