Son dakika haber... İstanbul'da suça ve suçlulara geçit yok - Son Dakika

Son dakika haber... İstanbul'da suça ve suçlulara geçit yok

Son dakika haberine göre İstanbul genelinde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 792 adrese, 410 ekip ve 820 polis ile operasyon düzenlendi.

İstanbul genelinde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 792 adrese, 410 ekip ve 820 polis ile operasyon düzenlendi. Operasyonlar neticesinde 250 kişi yakalandı.

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İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince mahkeme kararlarının infaz edilebilmesi amacıyla, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ile çeşitli suçlardan aranmakta olan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul genelinde 39 ilçede eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda, 792 adrese 410 ekip ve 820 polis ile baskın gerçekleştirildi.


250 kişi yakalandı


Operasyonlar neticesinde, yaralama suçundan 42, hırsızlık suçundan 39, tehdit suçundan 21, Dolandırıcılık suçundan 18, Yağma-Gasp suçundan 9, Mala Zarar Verme suçundan 9, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma suçundan 3, Çocuğun Cinsel İstismarı suçundan 2, Cinsel Saldırı suçundan 2, Sahtecilik suçundan 2, Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan 2, 6136 SKM suçundan 2, Adam Öldürme Suçundan 1, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme suçundan 1 ve diğer suçlardan 97 şahıs olmak üzere toplam 250 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, ilçe birimleri tarafından adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.


Yakalananlar arasında cinsel istismar şüphelileri de var


Emniyet güçlerinin operasyonuyla yakalanan şahıslardan, 3'ünün 10-20 yıl arası, 8'inin 5-10 yıl arası, 34'ünün 2-5 yıl arası, 103'ünün 2 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası, 102'sinin ise gıyabi tutuklama kararı bulunduğu belirlendi. Yakalanan şahıslardan Fatih C.S.'nin hırsızlık suçlarından 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası, Ahmet Ö.'nün ise cinsel istismar suçundan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.


Öte yandan, ekiplerce yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. - İSTANBUL

Zafer Aktaş, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 16:52 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... İstanbul'da suça ve suçlulara geçit yok - Son Dakika
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