İstanbul'da yasa dışı yollardan yurda getirdikleri Suriyeli çocuklara dilencilik yaptıran 2 şüpheli yakalanırken 21 çocuk muhafaza altına alındı.

İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Aralık'ta Bağcılar'da Suriye uyruklu yaşı küçük M.A.'nın dilencilik yaptığı, çocuğun yurda yasa dışı yollardan giriş yaptığı, yaşı büyük bir kişi tarafından zorla çalıştırıldığı ve şiddet gördüğünün belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.

Polis yaptığı çalışmanın ardından Bağcılar'da Suriyeli çocukların iki ayrı depoda sağlıksız koşullarda kaldıklarını tespit etti.

Ekipler, 26 Ocak'ta Bağcılar'da iki ayrı adrese düzenledikleri baskında yaşları 10-15 arasında değişen Suriyeli 21 çocuğu muhafaza altına aldı.

Adreslerde bulunan Suriye uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.