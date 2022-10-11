Son dakika haber! İstanbul'da taraftar otobüsüne silahlı saldırı öncesi tribünde yaşanan kavga kamerada - Son Dakika
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Son dakika haber! İstanbul'da taraftar otobüsüne silahlı saldırı öncesi tribünde yaşanan kavga kamerada

11.10.2022 10:09
Son dakika haber! İstanbul'da taraftar otobüsüne silahlı saldırı öncesi tribünde yaşanan kavga kamerada

Bir son dakika haberine göre Kağıthane'de oynanan Bölgesel Amatör Lig müsabakası sonrası Bilecik 1969 Spor Kulübü taraftarlarını taşıyan otobüsün önü kesilerek camları kırılmış, bir şahıs tarafından otobüs hedef alınarak 6 el silah sıkılmıştı.

Kağıthane'de oynanan Bölgesel Amatör Lig müsabakası sonrası Bilecik 1969 Spor Kulübü taraftarlarını taşıyan otobüsün önü kesilerek camları kırılmış, bir şahıs tarafından otobüs hedef alınarak 6 el silah sıkılmıştı. Yaşanan saldırı öncesi tribün arkasında taraftarların birbirlerine girdiği anların görüntüleri ortaya çıktı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada yumruk, tekme ve çöp kovaları havada uçuştu.

Kağıthane Yeşilce Spor Tesisi'nde önceki gün saat 17.00 sıralarında meydana gelen olay öncesinde İstanbul Bayburtspor 1918 Spor Kulübü-Bilecikspor 1969 Spor Kulübü arasında maç yapılmıştı. Bölgesel Amatör Lig 11. Grup 2'nci haftasında Bilecikspor 1969 Spor Kulübü, İstanbul deplasmanında ilk yarıyı 3-0 önde kapamış, ikinci yarının 82'nci dakikasında durum 3-3 olunca Bilecikspor 1969 Spor Kulübü taraftarları arasında maçı seyreden birkaç İstanbul Bayburtspor 1918 taraftarı gol sevinci yaşamıştı. Ardından yaşanan arbede kavgaya dönüşmüş, bu şahıslar Bilecikspor taraftarları tarafından dışarı atılmıştı. Ardından karşı tribün ile yaşanan taşlı, su şişeli atışmalar sonrası ortalık bir anda karışmıştı.

Otobüsün camını kırıp silahlı saldırı düzenleyen şahıs yakalandı

Olaylar yaklaşık 15 dakika sürerken, 10 kişi çeşitli yerlerinden yaralanmış, bu esnada Bilecikspor 1969 Spor Kulübü taraftarı bir kişinin ayağı kırılmıştı. Maçın 90'ıncı dakikasında atılan gol sonrası 4-3 kazanan İstanbul Bayburtspor 1918 büyük sevinç yaşarken, 3-0'dan 4-3 maçı kaybeden Bilecikspor 1969 Spor Kulübü taraftarları geldikleri takım otobüsüne binmişlerdi. Yola çıkan otobüsün 50 metre ilerlemeden önü kesilmiş, çıkan olaylarda birkaç taraftar taşla otobüsün ön ve yan camlarını kırarken, silahlı bir şahıs da otobüsü hedef alarak 6 el ateş etmişti. Yaşanan olaylarda şans eseri can kaybı yaşanmazken, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri ateş açan şahsı olayda kullandığı silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Saldırı öncesi tekme, yumruklar ve çöp kovalı kavga kamerada

Öte yandan, maç sonrası yaşanan silahlı saldırı öncesinde tribünde taraftarların birbirine girdiği anların güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde taraftar grubu, tribününde karşı takımın taraftarlarına tekme ve yumruklarla saldırıyor. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada, taraftarlar birbirlerine çöp kovası fırlatıyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Kağıthane, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! İstanbul'da taraftar otobüsüne silahlı saldırı öncesi tribünde yaşanan kavga kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! İstanbul'da taraftar otobüsüne silahlı saldırı öncesi tribünde yaşanan kavga kamerada - Son Dakika
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