Son dakika haber... İstanbul'da tarihi eser operasyonu - Son Dakika
Son dakika haber... İstanbul'da tarihi eser operasyonu
Son dakika güncel haberi... İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Arnavutköy'de düzenlediği tarihi eser operasyonunda Bizans ve Roma dönemine ait 39 parça tarihi eser ele geçirdi.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
12.08.2020 17:49:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... İstanbul'da tarihi eser operasyonu - Son Dakika