Son dakika haber... İstanbul'da tarihi eser operasyonu - Son Dakika

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Arnavutköy 'de düzenlediği tarihi eser operasyonunda Bizans ve Roma dönemine ait 39 parça tarihi eser ele geçirdi.

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 10:42

Kaynak: İHA

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