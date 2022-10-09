TEM Otoyolu Ankara istikametinde ilerleyen ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kadın sürücünün kullandığı 34 BDH 594 plakalı cip, aynı istikamette seyir halindeki 34 CKG 023 plakalı başka bir cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle 34 CKG 023 plakalı cip devrildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | TEM Otoyolu'nda meydana gelen 2 kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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