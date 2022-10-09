Son dakika haberi | TEM Otoyolu'nda meydana gelen 2 kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | TEM Otoyolu'nda meydana gelen 2 kazada 2 kişi yaralandı

09.10.2022 08:34

Son dakika haberlerine göre İstanbul TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkisinde 5 aracın karıştığı 2 kazada 2 kişi yaralandı.

İstanbul TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkisinde 5 aracın karıştığı 2 kazada 2 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu Ankara istikametinde ilerleyen ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kadın sürücünün kullandığı 34 BDH 594 plakalı cip, aynı istikamette seyir halindeki 34 CKG 023 plakalı başka bir cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle 34 CKG 023 plakalı cip devrildi.

Araçta sıkışan kadın sürücü, çevredekilerin yardımıyla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen kadın sürücü hastaneye kaldırıldı.

İlk kazanın yaşandığı noktanın yaklaşık 1 kilometre ilerisinde ikinci bir kaza daha yaşandı.

Ankara istikametinde seyir halindeki Harun A. yönetimindeki 34 LTY 585 plakalı servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette seyir halindeki 34 EAA 360 plakalı minibüs ve 07 US 065 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Kazada yaralanan Harun A. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan her iki kaza nedeniyle TEM'de uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından otoyolda trafik normale döndü.

YORUMLAR
500
İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİLE ÇARPAN HAFİF TİCARİ ARAÇ FIRINA GİRDİ İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİLE ÇARPAN HAFİF TİCARİ ARAÇ FIRINA GİRDİ Kara yollarında durum Kara yollarında durum
Kaynak: AA

TEM Otoyolu, İstanbul, Tragger, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | TEM Otoyolu'nda meydana gelen 2 kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
08:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Türk Birliği' teklifine Macron'dan cevap: Ekipler çalışıyor
08:43 Altın Portakal ödülleri dağıtıldı! En iyi film Karanlık Gece seçildi
08:07 Rusya intikamı sivillerden aldı! Gece boyunca füze yağdırdılar: 17 ölü 40 yaralı
08:03 TOKİ'den arsa ve iş yeri sahibi olmak isteyenler için başvurular başlıyor
06:29 Boşanma aşamasındaki koca dehşet saçtı! Eşini ve çocuklarını öldürüp intihar etti
00:27 Kırım'daki patlama Rus istihbaratının zayıflığını gözler önüne serdi
23:31 Giresunspor'u deviren Beşiktaş'a Romain Saiss'dan kötü haber! Trabzonspor maçında oynayamayacak
23:07 Aralarında eski bakan ve MHP'li bir ismin de yer aldığı 250 kişi İYİ Parti'ye geçti
23:01 Türkiye A Milli Takımı'nın EURO 2024 yolundaki rakipleri belli oluyor
23:01 Akaryakıt zamları vatandaşı kara kara düşündürüyor! 30 liraya dayanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2022 09:22:04. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | TEM Otoyolu'nda meydana gelen 2 kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement