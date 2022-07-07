Son dakika haber... İstanbul'da TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza trafik yoğunluğu oluşturdu - Son Dakika
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Son dakika haber... İstanbul'da TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza trafik yoğunluğu oluşturdu

07.07.2022 12:35
Son dakika haber... İstanbul'da TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza trafik yoğunluğu oluşturdu

Bir son dakika haberine göre İstanbul TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkisinde 4 aracın karıştığı zincirleme kaza trafik yoğunluğuna neden oldu.

İstanbul TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkisinde 4 aracın karıştığı zincirleme kaza trafik yoğunluğuna neden oldu.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Ankara istikametinde ilerleyen 41 U 7036 plakalı kamyon, Yavuz Sultan Selim Köprüsü Kavşağı yakınlarında, önünde seyreden yabancı plakalı otomobile arkadan çarptı.

Otoyolda aynı yönde ilerleyen tır da kamyona çarparken, arkadan gelen hafriyat kamyonu da tıra vurdu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan olmazken, otoyolun Ankara yönünde trafik yoğunluğu oluştu.

Polis bölgede güvenlik önlemi aldı, trafik kontrollü olarak tek şeritten verildi.

Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

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Kaynak: AA

TEM Otoyolu, İstanbul, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... İstanbul'da TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza trafik yoğunluğu oluşturdu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haber... İstanbul'da TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza trafik yoğunluğu oluşturdu - Son Dakika
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