"Terör örgütü içerisinde Gazi Mahallesi alanında faaliyet gösteren, örgüt adına esnaflardan para toplayan ve cezalandırma eylemlerinde bulunan C.K. isimli şahıs hakkında yürütülen soruşturma kapsamında operasyon başlatıldı. Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranmasının olması olan C.K., Eyüpsultan ilçesinde gözaltına alındı. Sorgusu tamamlanan C.K. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi."

Kaynak: ANKA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! İstanbul'da Terör Operasyonu: Örgüt Adına Haraç Toplayan Dhkp/C Üyesi Tutuklandı - Son Dakika

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