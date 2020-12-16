Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda çok sayıda gözaltı var - Son Dakika

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda çok sayıda gözaltı var

16.12.2020 03:23

Özel harekat polislerinin operasyonundan görüntüler İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda çok sayıda gözaltı var İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Özel harekat polislerinin operasyonundan görüntüler İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından kent genelinde önceden belirlenen adreslere baskın düzenlendi.

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı, adreslerde arama yaptı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda çok sayıda gözaltı var
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda çok sayıda gözaltı var
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda çok sayıda gözaltı var
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda çok sayıda gözaltı var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda çok sayıda gözaltı var - Son Dakika


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