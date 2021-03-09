DEAŞ operasyonu sonucunda 14 kişi gözaltında - Son Dakika

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Çalışmaların ardından 13 ilçede 18 adrese, özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.Operasyonlarda 14 kişi gözaltına alınırken, adreslerde aramalar yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Kaynak: DHA
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