Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 kişi yakalandı - Son Dakika
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Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 kişi yakalandı

25.03.2022 10:30

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 10 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 10 zanlı gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulundukları ve eylem arayışı içinde oldukları değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında 9 ilçedeki 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, örgüt üyesi oldukları iddiasıyla yabancı uyruklu 10 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 kişi yakalandı
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 kişi yakalandı
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 kişi yakalandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 kişi yakalandı - Son Dakika


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