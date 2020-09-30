Son dakika haber: Terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı

Son dakika haberlerine göre İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına Suriye ve Irak'taki çatışma bölgelerinde faaliyette bulunan ve yasa dışı yollarla yurda giriş yapan çok sayıda yabancı uyruklu şüphelinin, eylem arayışı içerisinde olduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Söz konusu soruşturma kapsamında, 8 ilçede 16 adrese yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı, adreslerdeki aramaların devam ettiği bildirildi.

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