Son dakika haber... İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye koluna operasyon: 4 gözaltı - Son Dakika

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye koluna operasyon: 4 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye koluna yönelik operasyonda YPG üyesi 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre; İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah saatlerinde PKK terör örgütünün Suriye uzantısı YPY'lilere yönelik operasyon düzenledi. Yedi ayrı ilçede 9 YPG üyesinin yakalanması için düzenlenen operasyonda 4 örgüt üyesinin yakalandığı bildirildi.

Operasyonların düzenlendiği adreslerde yapılan aramalarda ise örgütsel dokümanlar ve dijital malzemeler ele geçirildi.

Polis, firari 5 örgüt üyesinin yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor.