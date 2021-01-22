Son dakika haber... İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi: İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK'nın sözde gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içerisinde faaliyete bulundukları ve kent genelinde çeşitli yasa dışı eylemlere katıldıkları belirlenen 7 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında Beyoğlu, Şişli ve Sultangazi'de 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerden 6'sını yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari zanlının yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

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