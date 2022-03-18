Son dakika haber! İstanbul'da terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 18 kişi yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haber! İstanbul'da terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 18 kişi yakalandı

18.03.2022 14:05
Son dakika haber! İstanbul'da terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 18 kişi yakalandı

Son dakika haberleri: İstanbul'da terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da terör örgütü PKK/ YPG'ye yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalarda etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verenlerin beyanları, Suriye'de ele geçirilen dokümanlar ile sosyal medya ve açık kaynaklardaki araştırmalar neticesinde terör örgütü PKK/YPG içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 21 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, 5 ilçedeki 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, Suriye bölgesinde örgütün sözde üst düzey yöneticisi olarak faaliyet gösteren ve örgüte Türkiye'de eleman kazandırmaya yönelik çalışmalarda bulundukları belirlenenlerin de aralarında olduğu 18 kişi yakalandı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramada, kurusıkı tabanca, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

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İstanbul, Terör, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! İstanbul'da terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 18 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! İstanbul'da terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 18 kişi yakalandı - Son Dakika
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