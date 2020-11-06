İstanbul'da toplu taşıma araçlarına koronavirüs denetimi (1) - Son Dakika

İSTANBUL'da koronavirüs vaka sayıları artmasıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına kent genelinde denetim yaptı. Denetimlerde fazla yolcu taşıyan sürücülere ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Esenyurt, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Üsküdar, Sarıyer, Beykoz, Şişli, Küçükçekmece ve Maltepe ilçelerinde kontrol noktalarında toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yaptı.

Maltepe Zümrütevler'de durdurulan araçlarda koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığı, maske takıp takmadıkları kontrol edildi. Denetime takılan minibüs sürücüsü Rıfat Genişyol fazla yolcu alması nedeniyle trafik ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı. Minibüs sürücüsü Genişyol "Ayakta 1 yolcum vardı. Bir taneden dolayı ceza yedim. Yani ekipleri görmemiştim. Bilseydim o yolcuyu da indirirdim" dedi.

Ekiplerin kent genelinde denetimleri devam ediyor.