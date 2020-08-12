Son dakika haber: İstanbul'da uyuşturucu operasyonları - Son Dakika

İstanbul polisi, uyuşturucu satıcılarına yönelik 4 ilçede sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Esenler, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Esenyurt'ta düzenlenen operasyonlarda toplam 2.5 kilo uyuşturucu madde, hassas terazi, sahte paralar ve tabanca ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 10 kişi polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 13:49

Kaynak: İHA

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