Son Dakika | İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
25.11.2020 06:30
Son dakika haberlerine göre İSTANBUL'da eş zamanlı olarak 16 adrese gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.
İSTANBUL'da eş zamanlı olarak 16 adrese gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde zehir tacirlerine yönelik 16 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Operasyon yapılan adreslerden biri Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın en alt katı idi. Diğer bir adres ise Göktürk Merkez Mahallesi'ndeki 5 katlı bir bina idi. Baskın yapılan adrese özel harekat polisleri eşliğinde giren polis ekipleri içeride bir süre arama yaptı.
İstanbul genelinde yapılan operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
- İstanbul
Son Dakika Erdoğan, kriz iddiasının ardından Putin ile görüştü: Karabağ'daki Ortak Merkez hemen faaliyete geçsin Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Kelbecer'e girdi Muharrem İnce, sesi titreyerek açıkladı: 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde keşke CHP'ye güvenmeseydim G.O.R.A'daki efsane repliğiyle hafızalara kazınan oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti Bülent Arınç'ın bir gün gecikmeli istifasının nedeni belli oldu Hakan Altun ile Gonca Vuslateri, yeni aşka yelken açtı ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden oldu Kış iyice yüzünü gösteriyor! Meteoroloji il il kar ve fırtına uyarısında bulundu