Son Dakika | İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı - Son Dakika

Son Dakika | İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

25.11.2020 06:30
Son Dakika | İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı, System.String[]

Son dakika haberlerine göre İSTANBUL'da eş zamanlı olarak 16 adrese gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL'da eş zamanlı olarak 16 adrese gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde zehir tacirlerine yönelik 16 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon yapılan adreslerden biri Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın en alt katı idi. Diğer bir adres ise Göktürk Merkez Mahallesi'ndeki 5 katlı bir bina idi. Baskın yapılan adrese özel harekat polisleri eşliğinde giren polis ekipleri içeride bir süre arama yaptı.

İstanbul genelinde yapılan operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


- İstanbul
Son Dakika | İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
Son Dakika | İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
Son Dakika | İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
Son Dakika | İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
Son Dakika | İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

Uyuşturucu Operasyonu, Uyuşturucu, İstanbul, Gözaltı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Erdoğan, kriz iddiasının ardından Putin ile görüştü: Karabağ'daki Ortak Merkez hemen faaliyete geçsin Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Kelbecer'e girdi Muharrem İnce, sesi titreyerek açıkladı: 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde keşke CHP'ye güvenmeseydim G.O.R.A'daki efsane repliğiyle hafızalara kazınan oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti Bülent Arınç'ın bir gün gecikmeli istifasının nedeni belli oldu Hakan Altun ile Gonca Vuslateri, yeni aşka yelken açtı ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden oldu Kış iyice yüzünü gösteriyor! Meteoroloji il il kar ve fırtına uyarısında bulundu
Başakşehir, deplasmanda Manchester United'a 4-1 mağlup oldu Başakşehir, deplasmanda Manchester United'a 4-1 mağlup oldu         
00:52
CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, koronavirüse yakalandı! Yaşadığı süreci anlattı CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, koronavirüse yakalandı! Yaşadığı süreci anlattı         
00:26
İçişleri Bakanı Soylu, koronavirüs genelgesine tereddütsüz uyulması talimatını verdi İçişleri Bakanı Soylu, koronavirüs genelgesine tereddütsüz uyulması talimatını verdi         
23:41
BioNTech ile Pfizer'in ürettiği koronavirüs aşısı 10 Aralık'tan itibaren dağıtılmaya başlanabilir BioNTech ile Pfizer'in ürettiği koronavirüs aşısı 10 Aralık'tan itibaren dağıtılmaya başlanabilir         
22:16
Son Dakika! Çavuşoğlu'ndan, Türk gemisine yapılan hukuk dışı aramayla ilgili misilleme mesajı: Cevabımızı sahada da vereceğiz Son Dakika! Çavuşoğlu'ndan, Türk gemisine yapılan hukuk dışı aramayla ilgili misilleme mesajı: Cevabımızı sahada da vereceğiz         
20:27
Yüz binlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu Yüz binlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu         
19:19
Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti         
17:33
Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun         
14:11
Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaptırılan tespih otomobil fiyatına satıldı Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaptırılan tespih otomobil fiyatına satıldı         
13:54
Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti         
13:49
Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı         
12:58
Uçan araba yapan Siirtli kaşif, ilk denemesinde aracı uçurmayı başardı Uçan araba yapan Siirtli kaşif, ilk denemesinde aracı uçurmayı başardı         
12:38
Berdan Mardini, çocuklarıyla verdiği poza gelen yorumlara kızdı: Bırakın bu yobazlıkları Berdan Mardini, çocuklarıyla verdiği poza gelen yorumlara kızdı: Bırakın bu yobazlıkları         
12:11
Numarasını alana kadar yolcu kadını taciz eden minibüs şoförü, Numarasını alana kadar yolcu kadını taciz eden minibüs şoförü, "Sana ev açarım" vaadinde bulunmuş         
09:51
13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sapıklar, ceza alacaklarını öğrenince firar etti 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sapıklar, ceza alacaklarını öğrenince firar etti         
09:44
Evlilik yıl dönümü hediyesi 'Hacı Murat'a 200 bin lira teklif ettiler, düşünmeden reddetti Evlilik yıl dönümü hediyesi 'Hacı Murat'a 200 bin lira teklif ettiler, düşünmeden reddetti         
09:12
Yıllar sonra işgalden kurtarılan Ağdam'a giden Aliyev ve eşi, harap edilen camiye ayakkabılarını çıkararak girince gönülleri fethetti Yıllar sonra işgalden kurtarılan Ağdam'a giden Aliyev ve eşi, harap edilen camiye ayakkabılarını çıkararak girince gönülleri fethetti         
08:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2020 06:51:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei