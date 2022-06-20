İstanbul'da şafak operasyonu! 18 adrese baskın yapıldı, çok sayıda uyuşturucu satıcısı gözaltında - Son Dakika
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İstanbul'da şafak operasyonu! 18 adrese baskın yapıldı, çok sayıda uyuşturucu satıcısı gözaltında

20.06.2022 07:19
İstanbul'da şafak operasyonu! 18 adrese baskın yapıldı, çok sayıda uyuşturucu satıcısı gözaltında

İstanbul'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon düzenlendi. 18 adrese yönelik operasyonda narkotik köpekler de yer aldı. Aramalarda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, çok sayıda kişi de gözaltına alındı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Esenyurt merkezli Büyükçekmece, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Arnavutköy ilçelerinde 35 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 18 adrese baskın yapıldı

18 ADRESE BASKIN YAPILDI

Çalışmaların ardından, sabah erken saatlerde özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, 18 adreste narkotik köpekler de kullanılarak yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan çok sayıda şüpheli, sağlık kontrolünün ardından ifade işlemleri için emniyete götürülecek.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 18 adrese baskın yapıldı
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İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine helikopter destekli eş zamanlı operasyon İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine helikopter destekli eş zamanlı operasyon
Kaynak: AA

Büyükçekmece, Narkotik, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da şafak operasyonu! 18 adrese baskın yapıldı, çok sayıda uyuşturucu satıcısı gözaltında - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da şafak operasyonu! 18 adrese baskın yapıldı, çok sayıda uyuşturucu satıcısı gözaltında - Son Dakika
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