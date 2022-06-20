Çalışmaların ardından, sabah erken saatlerde özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, 18 adreste narkotik köpekler de kullanılarak yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde bulundu.

Kaynak: AA

Büyükçekmece, Narkotik, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 18 adrese baskın yapıldı - Son Dakika

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