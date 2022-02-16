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Son dakika haber | İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA YÖNELİK OPERASYON - Son Dakika

Son dakika haber | İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA YÖNELİK OPERASYON

16.02.2022 12:59

Son dakika gündem haberi... İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere sabahın ilk ışıklarıyla birlikte operasyon yapıldı. İstanbul'un bir çok ilçesinde eş zamanlı olarak yapılan operasyona özel harekat polisleri de destek verdi.

ZEYTİNBURNU'NDA BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Baskın yapılan adreslerden biri de Telsiz Mahallesi 72/1 sokakta bulunan 3 katlı binanın birinci katı oldu. Özel harekat polislerinin demir kapıyı kırarak girdiği binada yapılan aramalarda bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

Son dakika haber | İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA YÖNELİK OPERASYON
Son dakika haber | İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA YÖNELİK OPERASYON
Son dakika haber | İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA YÖNELİK OPERASYON

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekat, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA YÖNELİK OPERASYON - Son Dakika


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