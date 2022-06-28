Son dakika haberleri: Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında Avrupa ve Anadolu yakasında önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Adreslerde detaylı arama yapılırken, operasyona özel harekat polisleri ve helikopter de destek verdi.
Operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.
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