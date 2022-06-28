Son dakika haberleri: Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon

28.06.2022 05:45

Son dakika gelişmesine göre İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon düzenlendi.

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında Avrupa ve Anadolu yakasında önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Adreslerde detaylı arama yapılırken, operasyona özel harekat polisleri ve helikopter de destek verdi.

Operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon - Son Dakika

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