Ekiplerce yapılan aramalarda, 628 gram eroin, 376 gram esrar, kurusıkı tabanca, 3 hassas terazi, 4 telefon ve uyuşturucu madde ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 55 bin 475 lira, 590 dolar ve 10 avro ele geçirildi.

Fatih , Bayrampaşa , Esenler , Gaziosmanpaşa , Küçükçekmece , Zeytinburnu , Ataşehir , Bağcılar , Bahçelievler , Beyoğlu , Esenyurt ve Kadıköy 'de belirlenen adreslere, özel harekat ekiplerinin de desteğiyle baskın yapıldı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 56 kişi yakalandı - Son Dakika

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