İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Fatih merkezli Beşiktaş, Zeytinburnu, Bahçelievler, Eyüpsultan ve Arnavutköy'de uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 36 güven alımı gerçekleştirilerek, 36 şüpheli tespit edildi.
Şüphelilere yönelik aramalarda sentetik kannabinoid (bonzai), kokain, metamfetamin ve hint keneviri bitki parçaları (esrar) ele geçirildi.
Torbacı tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan adres tespit çalışmalarıyla belirlenen adreslerde şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon yapıldığı kaydedildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı - Son Dakika