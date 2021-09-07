Son dakika haber... İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı - Son Dakika

Torbacı tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan adres tespit çalışmalarıyla belirlenen adreslerde şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon yapıldığı kaydedildi.

Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 36 güven alımı gerçekleştirilerek, 36 şüpheli tespit edildi.

Çocukları ve öz babası arasında DNA testi talep etti, 5 çocuğun biyolojik babası da kendisi çıktı