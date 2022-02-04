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Son dakika haber... İstanbul'daki Adli Tıp Kurumunda otopsi ve cenaze işlemleri saat 00.00'a kadar sürecek - Son Dakika

Son dakika haber... İstanbul'daki Adli Tıp Kurumunda otopsi ve cenaze işlemleri saat 00.00'a kadar sürecek

04.02.2022 11:02
Son dakika haber... İstanbul'daki Adli Tıp Kurumunda otopsi ve cenaze işlemleri saat 00.00'a kadar sürecek

Son dakika haberleri... İstanbul'daki Adli Tıp Kurumunda, cenazesini alacak kişilerin mağduriyet yaşamaması için otopsi ve cenaze teslim işlemleri saat 00.00'a kadar uzatıldı.

İstanbul'daki Adli Tıp Kurumunda, cenazesini alacak kişilerin mağduriyet yaşamaması için otopsi ve cenaze teslim işlemleri saat 00.00'a kadar uzatıldı.

İstanbul'daki Adli Tıp Kurumunda mesai bitimi olan saat 17.00'den sonra gelen cenazelerin otopsi işlemlerinin ertesi güne kalması, özellikle şehir dışına gidecek cenazelerin yakınlarının mağduriyetine yol açması nedeniyle otopsi ve cenaze teslim işlemlerinin 1 Şubat itibarıyla saat 00.00'a kadar uzatıldığı öğrenildi.

Yeni uygulamanın ülke genelinde de hayata geçirilebilmesi için, öncelikle 11 grup başkanlığında başlamak üzere, tüm Adli Tıp Şube Müdürlüklerinde çalışmalara başlandığı kaydedildi.

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Adli Tıp, İstanbul, Cenaze, Otopsi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... İstanbul'daki Adli Tıp Kurumunda otopsi ve cenaze işlemleri saat 00.00'a kadar sürecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... İstanbul'daki Adli Tıp Kurumunda otopsi ve cenaze işlemleri saat 00.00'a kadar sürecek - Son Dakika
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