Son dakika haber! İstanbul'daki "FETÖ borsası" davasında karar - Son Dakika
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Son dakika haber! İstanbul'daki "FETÖ borsası" davasında karar

16.03.2022 12:27
Son dakika haber! İstanbul'daki "FETÖ borsası" davasında karar

Gelen son dakika haberine göre İstanbul'da "FETÖ borsası" kurulduğu iddialarına ilişkin ikisi avukat 4'ü polis 6 sanığın "rüşvet" suçundan yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul'da "FETÖ borsası" kurulduğu iddialarına ilişkin ikisi avukat 4'ü polis 6 sanığın "rüşvet" suçundan yargılandığı dava karara bağlandı.

19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuksuz sanıklardan polis memurları İsmail İ, Bayram Y, Ertuğrul Osman T. ve Rıza E. ile avukat olan sanık Kazım Yiğit Akalın ve sanık Mehmet Asım İplikçioğlu, katıldı.

Sanık avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada, bir önceki celse açıklanan mütalaaya karşı savunma yapan sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık avukat Kazım Yiğit Akalın'ın "rüşvete teşebbüs" suçundan 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Akalın'ın ayrıca aynı suç kapsamında 1 milyon 395 bin 360 lira adli para cezasına çarptıran heyet, diğer sanık avukat Mehmet Asım İplikçioğlu hakkında ise ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Heyet, sanık polisler İsmail İ, Bayram Y, Ertuğrul Osman T. ve Rıza E'nin "rüşvet" suçundan beraatlerini kararlaştırdı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca iki avukat ve 4 polis hakkında hazırlanan iddianamede, Hazine ve Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü ile Şahap Çak ve Gökalp Çak "suçtan zarar gören" olarak yer almıştı.

İddianamede, babasının gözaltına alınmak istenmesinin sebebini araştıran Gökalp Çak'ın, şirket avukatlarından Asım İplikçioğlu'nun konuyu takip etmesini istediği aktarılarak, bu görüşmede, dosyanın Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polislerce babası lehine sonuçlanacak şekilde hızlıca hazırlanması için 150 bin dolar istendiğini öğrendiği ifade edilmişti.

Çak'ın durumdan rahatsız olması ve şikayette bulunması üzerine soruşturmaya başlandığı bilgisine yer verilen iddianamede, sanık Asım İplikçioğlu hakkında soruşturma izni alındıktan sonra ifadesine başvurulduğu, ifadesinde avukat sanık Kazım Yiğit Akalın'ın ismini verdiği kaydedilmişti.

Soruşturma kapsamında el konulan dijital materyaller üzerindeki incelemelerde sanıkların bazılarının birbirleriyle irtibatlı olduğu tespit edildiği vurgulanan iddianamede, sanıkların ifadelerinde rüşvet iddialarını reddettikleri bildirilmişti.

İddianamede, sanıklar Bayram Y, İsmail İ, Rıza E. ve Ertuğrul Osman T'nin "rüşvet", sanık avukat Kazım Yiğit A. ile avukat Asım İ'nin de "rüşvete aracılık" suçunu işledikleri iddiasıyla ikişer yıldan altışar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! İstanbul'daki 'FETÖ borsası' davasında karar - Son Dakika


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