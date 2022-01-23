Otobüs kazasında yaralanan yolcu: "Kemer olmasaydı ben de fırlamıştım" - Son Dakika

Otobüs kazasında yaralanan yolcu: "Kemer olmasaydı ben de fırlamıştım"

İSTANBUL - Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 15 yolcunun ise yaralandığı kazayı anlatan yolcu Hüseyin Çömez, "Çok ani gelişti. Araç kontrolünü kaybetti, kara saplandık. Kemer sayesinde çıkabildim kazadan. Kemer olmasaydı ben fırlamıştım. Yolcuların çoğu fırladı" dedi.

Ümraniye Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen korkunç kazada, yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu otobüs şoförü ve 2 kişi hayatını kaybetmiş, 15 yolcu ise yaralanmıştı. Yaralıların çevredeki hastanelerde tedavisi sürüyor.

"Kara saplandık"

Otobüste yolcu olarak bulunan ve hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan 24 yaşındaki öğretmen Hüseyin Çömez o anları anlattı. Çömez, "Çok ani gelişti, çok net hatırlamıyorum. Araç kontrolünü kaybetti, kara saplandık" dedi.

"Kemer olmasaydı ben de fırlamıştım, yolcuların çoğu fırladı"

Esenler'den Bursa'ya gitmek için otobüse bindiğini anlatan Çömez, "Sırt bölgemde biraz ağrı var. Kemer sayesinde çıkabildim kazadan. Kemer olmasaydı ben fırlamıştım. Yolcuların çoğu fırladı. Kemer takanlarla birlikte inebildik araçtan, 3-4 kişi vardı. Diğer yolcuların durumu biraz daha ağırdı" diye konuştu.